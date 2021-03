Cosseria, il sindaco: "Entro un paio di giorni verrà aperto un conto corrente per il restauro del crocifisso vandalizzato"

Un sottoscrizione per il restauro del crocifisso danneggiato nei giorni scorsi da alcuni vandali. Lo scrive su Facebook il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

"Entro un paio di giorni verrà aperto un conto corrente dedicato - spiega il primo cittadino - Quello che avanzerà dopo le spese per il ripristino vorremmo destinarlo alla realizzazione di un'opera funzionale per il territorio nel suo complesso".

"Non solo un progetto per Cosseria, ma fruibile da tutti i visitatori provenienti da altri comuni - aggiunge - Per tale motivo invito chiunque voglia lasciare liberamente un'offerta di accompagnarla con un consiglio su come destinarla".

"Non appena riceveremo il numero di Iban sarà mia cura pubblicarlo. Grazie di cuore per la solidarietà e la vicinanza" conclude il primo cittadino Molinaro.