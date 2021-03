Albisola, via al bando per l'assegnazione di 8 orti sociali in località Nifossè

Il comune di Albisola Superiore ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione, per la durata di 5 anni, di 8 orti sociali da destinare alla coltivazioni di ortaggi, piante da frutto non di tipo arboreo, erbe aromatiche e fiori, per l’autoconsumo.

Gli orti hanno lo scopo di: favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura; sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo; promuovere lo scambio intergenerazionale sia dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze tecniche che della trasmissione di valori e principi etici, atti a formare la personalità dei più giovani; costituire un costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono, l'improprio utilizzo e il vandalismo.

Gli orti sono presenti in località Nifossè, di circa 45 mq, dotati di recinzione e delimitazione, impianto irriguo, ricoveri degli attrezzi e contenitori per il compostaggio.

"Tutti gli impianti e le attrezzature concorrono nel conferire agli orti una connotazione sociale, perché la loro gestione e buona conservazione è affidata ai conduttori stessi, stimolati a cooperare tra di loro e con l’Amministrazione comunale" spiegano dal comune albisolese.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: essere residenti nel Comune di Albisola Superiore, alla data di pubblicazione del bando di assegnazione; essere in grado di provvedere personalmente, anche con l’aiuto di amici o familiari, alla coltivazione dell’appezzamento assegnato; non disporre nel territorio comunale e/o nei comuni limitrofi di terreno coltivabile in uso o in possesso a qualsiasi titolo, né in uso o in possesso a nessun familiare convivente; avere un’età superiore ai 18 anni; non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Albisola Superiore.

L’attribuzione degli orti sociali avverrà in base alla graduatoria, che avrà valenza biennale e sarà pubblicata a conclusione dell’iter procedurale avviato con il presente avviso pubblico.

L’assegnazione degli orti sociali sarà individuale e realizzata nella seguente misura, secondo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda: 3 orti a soggetti con età superiore ai 65 anni; 3 orti a nuclei familiari con figli minori a carico; 2 orti a soggetti con età compresa fra i 18 e i 65 anni.

Gli orti non assegnati per insufficienza di richieste saranno distribuiti tra le categorie, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.

A ciascun assegnatario potrà essere concesso solo un orto: per l’individuazione dei singoli spazi si utilizzerà il criterio del sorteggio sulla base della planimetria allegata al presente regolamento.