Un ulivo per ricordare i savonesi deceduti per il Covid, il sindaco Caprioglio: "Al lavoro per uno spazio nei giardini del Prolungamento"

Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, risponde alla lettera indirizzatale dal referente regionale di Destra Sociale in Fratelli d'Italia, Giampaolo Pellegrino. La missiva (leggi QUI) proponeva la piantumazione di un albero di ulivo in memoria di tutti i savonesi deceduti per il Covid-19.

"Gent.mo Sig. Pellegrino - esordisce il sindaco savonese - avevo già risposto ieri, lunedì 22 marzo – giorno in cui sono rientrata in Comune dopo un periodo di auto isolamento in attesa degli esiti del tampone molecolare - alla sua nota trasmessa in data 18 marzo, provvedendo ad informarla di aver delegato l'Assessore competente, Pietro Santi, per l'esame della Sua proposta".

"Venendo al merito della sua lodevole proposta, sono a comunicarle che la nostra amministrazione comunale sta già lavorando al fine di dedicare uno spazio, con targa commemorativa, presso i giardini del Prolungamento che sono oggetto di importanti lavori di riqualificazione" ha infine concluso la prima cittadina.