Un ulivo per ricordare i savonesi deceduti per il Covid: lo propone Destra Sociale

"In occasione della Giornata del Ricordo per vittime dell'epidemia del virus Covid-19 (18 marzo 2021), a nome di Destra Sociale di Savona, associazione nazionale federata in Fratelli d'Italia, formulo una proposta di ricordare i nostri concittadini deceduti a causa del Covid-19 con la messa in posa nei giardini comunali di un albero di ulivo tipica pianta ligure, resistente e longeva, per ognuno dei savonesi che ci hanno lasciato per via di questa terribile epidemia". Così, in una lettera indirizzata al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il referente regionale di Destra Sociale in Fratelli d'Italia, Giampaolo Pellegrino.