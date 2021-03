Incidente in A10 a Celle Ligure: donna di 34 anni estratta dalle lamiere della sua auto

AGGIORNAMENTO viabilità delle 20:15

Alle ore 19:35 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato riaperto il tratto tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia e tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova.



Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre, all’interno del cantiere in deviazione, su una corsia per senso di marcia e si registrano 11 km di coda in direzione Genova tra Savona e Celle Ligure e 12 km di coda in direzione Ventimiglia tra il Bivio A10/A26 e Albisola.



Per i soli veicoli leggeri diretti verso Genova, si consiglia, dopo l’uscita di Savona, di percorrere la viabilità ordinaria e riprendere l’autostrada a Celle Ligure; mentre, ai soli veicoli leggeri diretti verso Ventimiglia, si consiglia, dopo l’uscita di Varazze, di percorrere la viabilità ordinaria e riprendere l’autostrada ad Albisola.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato un autoarticolato e un'autovettura a entrare in collisione, attorno alle 16.45 di oggi pomeriggio, sull'autostrada A10, all'altezza di Celle, lungo il viadotto Savona-Genova.

Attorno alle 17.30 è intervenuto l'elisoccorso Grifo, mentre a terra i Vigili del fuoco procedevano ad estrarre dalle lamiere dell'autovettura una donna di 34 anni di età.

La donna è stata elitrasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, impossibile al momento stilare una prognosi, ma le sue condizioni appaiono piuttosto gravi. Nell'impatto ha riportato molteplici fratture.

Sul posto sono intervenuti anche i militi della Croce d'Oro di Albissola Marina per porgere le prime cure, la Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilevamenti del caso, il Personale della Direzione 1° Tronco di Genova della Società Autostrade per analizzare il quadro della situazione.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Genova e 4 km di coda in direzione Ventimiglia. Inoltre, si registrano 2 km di coda sull’uscita obbligatoria da Arenzano in direzione Ventimiglia e 7 km di coda sull’uscita obbligatoria da Savona verso Albisola.



Per i soli veicoli leggeri diretti verso Genova, dopo l’uscita di Albisola, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e riprendere l’autostrada a Celle Ligure; mentre ai soli veicoli leggeri diretti verso Ventimiglia, dopo l’uscita di Varazze, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e riprendere l’autostrada ad Albisola.

Inevitabili le ripercussioni anche sulla via Aurelia, con coda ferma da Albisola Superiore a Celle Ligure. Il tratto autostradale interessato dal blocco è compreso tra Albissola e Celle per la circolazione in direzione Celle e tra Varazze e Albissola per il traffico diretto a Ventimiglia.

Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità lungo la statale Aurelia. In particolare, due movieri sono stati posizionati in prossimità del cantiere stradale di Santa Brigida a Celle Ligure.