Savona, la "Negma Dance Group" protagonista nella finalissima di Italia’s Got Talent

Una grande serata per il ponente ligure con due gruppi protagonisti (insieme ad altri 10 agguerritissimi concorrenti) nella finalissima di ‘Italia’s Got Talent’, la trasmissione televisiva di Sky Uno condotta da Lodovica Comello (ieri sostituita da Enrico Papi perché positiva al Covid).

La "bandiera savonese' è stata portata in scena dalla compagnia "Negma Dance Group". Fondata da Francesca e Federico Orlando, ha tra i propri ballerini anche Giulia D’Urso, Andrea Cristina Carbone, Verdiana Bergamo, Fabio Martini, Francesca Pesce, Alyssa Salzone e Sofia Marelli della scuola ‘Happiness Asd’ di Ilaria Franceschini, con sede a Ospedaletti. Per accedere direttamente alla finalissima aveva 'schiacciato' il ‘Golden Buzzer’ e fatto breccia nel cuore di Joe Bastianich, colpito dallo show in stile Bollywood.

Terzo posto invece per la scuola di danza di Vallecrosia, con il gruppo ‘Black Widow’, composto da Angelica Corradin, Alice Modena, Claudia Paglialunga, Erica Damasco, Aicha Fennouni, Alessandra Panetta, Giulia Airaldi, Minea Campagna, Laura Luci, Ludovica Bessone, Maria Laura Frescura, Melissa Palla, Marina Ritondale, Michelle Cella, Miriam Grassano, Viola Cascone, Alessandra Luci, Camilla Anfossi, Carlotta Morabito ed Emma Bacigaluppi.

Il gruppo della provincia di Imperia non è riuscito nell’exploit di andare a vincere la trasmissione e si è dovuto ‘accontentare’ di un ottimo piazzamento, dietro Stefano Bronzato e Max Angioni.