Spese pazze in Regione, Marcenaro fiducioso: “Confidiamo venga riconosciuta la corretta gestione dei fondi”

Si tratta infatti del secondo filone d'indagine rispetto a quello che alcuni giorni fa aveva visto assolti dalla Corte d'Appello ben 18 ex consiglieri, tra i quali l'attuale senatore della Lega Francesco Bruzzone, quest'oggi nuovamente condannato.

A Marcenaro e al capogruppo dei “Moderati per il PdL” Nicola Abbundo era già stato contestato dalla Corte dei Conti (con sentenza del 2019) l'impiego dei fondi erogati al gruppo consiliare per l'anno 2009 “per scopi diversi da quelli previsti dalla legge”, con esborsi accompagnati da ricevute che “rivelano chiaramente la non inerenza degli acquisti rispetto alle attività consiliari”, o spese addirittura “integralmente prive di documentazione a corredo” che potesse “in concreto ricondurle all'attività del Gruppo”. Come nel caso degli oltre 40 mila euro per riunioni, convegni, seminari e alcune cene o aperitivi.