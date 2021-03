Covid19: i contagi schizzano in alto in provincia di Savona. Il distretto del capoluogo in sofferenza, respira il finalese

E' un quadro epidemiologico in rapida evoluzione, purtroppo non positiva, quello che riguarda il savonese.

Già nel punto stampa di ieri, 25 marzo (leggi QUI), il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti aveva definito la nostra come "la provincia con la massima incidenza di contagi, come era stato nelle scorse settimane per Imperia".

A confermarlo è l'ultimo report settimanale stilato da Alisa coi dati relativi ai casi giornalieri riportati, le ospedalizzazioni e le sorveglianze attivi.

Per quanto riguarda l'incidenza settimanale media nella nostra provincia, i casi rilevati negli ultimi sette giorni si attestano a 224 ogni 100 mila abitanti, numeri prossimi a un'ipotetica zona rossa regionale (la soglia fissata è 250 ogni 100 mila abitanti).

Fortunatamente la media della Liguria si attesta su numeri inferiori: 187 ogni 100 mila abitanti.

A preoccupare maggiormente invece è la pressione ospedaliera: la Asl2 da alcuni giorni veleggia su una media di 5 posti letto occupati ogni 10 mila abitanti, mentre il livello medio regionale si attesta poco sopra a 4.

Tornando ai dati della nostra provincia, l'incidenza maggiore arriva dal distretto savonese, con quasi 4 casi ogni 10 mila abitanti. Appaiati, poco sotto i 3 casi ogni 10 mila abitanti, i distretti delle Bormide e quello albenganese. Situazione meno complicata nel distretto finalese (non però nella stessa Finale, con un'incidenza di 3,07) dove l'incidenza è poco superiore ai due casi ogni 10 mila abitanti, addirittura al di sotto della media regionale.