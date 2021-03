Toti: "Dopo le farmacie coinvolgiamo anche la sanità privata. Arriveremo a 13mila somministrazioni giornaliere di vaccini"

"Oggi Savona dimostra una sensibile incidenza di contagi rispetto alla media regionale, come era successo nelle scorse settimane nell'Imperiese. In questi territori si invitano i cittadini alla massima prudenza e osservanza delle regole". Questa la considerazione odierna di Giovanni Toti, presidente della Regione, nel suo punto stampa in sala trasparenza per la consueta analisi delle cifre fornite dalle Asl nelle ultime 24 ore.

"La nostra regione virtualmente potrebbe essere 'gialla', dal momento che abbiamo raggiunto un Rt pari a 1 spaccato, se non fosse che, come ricordiamo, il governo Draghi ha 'congelato' temporaneamente la fascia gialla fino a dopo le vacanze pasquali", aggiunge Toti.

Il governatore ricorda che al San Martino di Genova sta procedendo a pieno ritmo anche la somministrazione di anticorpi monoclonali. Confindustria, Confcommercio, Legacoop, sono gli "attori" del nuovo protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione affinché chiunque metta il proprio know how e le proprie risorse e capacità al servizio del massimo potenziamento vaccinale. "La Regione Liguria è tra le prime regioni d'Italia ad aprire alla sanità privata, così come è già avvenuto con il mondo delle farmacie", sottolinea Toti ricordando che l'obiettivo è quello di raggiungere un ritmo di 13mila vaccini giornalieri.

La diretta: