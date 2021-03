Gli Zueno non si fermano: ecco il loro nuovo singolo "Le Chiavi di casa"

E' uscito lo scorso martedì 23 marzo, "Le chiavi di casa" il nuovo singolo degli Zueno, fuori per Metatron e distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First.

Il brano, prodotto dal varazzino Zibba, mette in primo piano le chitarre elettriche e le saturazioni: un coro di distorsioni che lascia spazio a un messaggio di completo dissenso alla normalità.

Dopo il primo singolo “Cartolina”, Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Sgorbini (chitarra solista) mostrano un altro lato del proprio carattere.

“Non saremo mai all’altezza della normalità che ci viene imposta. Cercando di proteggerci troviamo una soluzione nelle imperfezioni. Vogliamo solo essere semafori spenti nella notte, senza dare troppa importanza al colore”.

Prodotto e mixato da Zibba, registrato al Bombastic Studio di Imperia, masterizzato da Andrea Bernie De Bernardi all’Eleven Mastering. Label: Metatron e edizioni Metatron Publishing, distribuito da Artist First.

Gli Zueno sono una band genovese composta da Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Sgorbini (chitarra solista). Nati in una sala prove sulle alture di Genova, lavorano a lungo alle loro canzoni che rimangono per molto chiuse nel cassetto.

Il sodalizio con il cantautore Zibba li ha portati a trovare la formula giusta per mettere in ordine le idee e pubblicare “Cartolina” il loro primo singolo, uscito il 15 dicembre 2020 per Metatron.

"Le chiavi di casa" si può ascoltare su tutti i digital stores.