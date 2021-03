Loano, nessun dubbio sulla legittimità del nuovo Conad alle Vignasse per l'assessore Burastero: "Pratica analizzata con la massima attenzione"

Proseguono a Loano i lavori per il nuovo Conad in zona Vignasse

"Lo spostamento del Conad di Verzi? Come amministrazione abbiamo cercato di affrontare il problema di una struttura in crisi, che ha fatto sapere di essere in perdita e ha proposto questo trasferimento in conformità alle normative vigenti. Si tratta di un intervento fatto al di fuori di qualsiasi interferenza o gestione da parte dell'amministrazione". Così Vittorio Burastero, assessore all'urbanistica e all'edilizia del Comune di Loano. L'argomento affrontato è quello relativo all'operazione che prevede il nuovo supermercato Conad nella zona delle Vignasse, un progetto che ha fatto discutere molto e che ha addirittura provocato una rottura all'interno della maggioranza di palazzo Doria.

Il principale motivo delle discussioni sul tema è quello legato al rischio idrogeologico. La nuova struttura infatti sorgerà in quella che negli anni è stata considerata una zona ad elevata pericolosità idraulica, ovvero zona rossa. Per ridurre il rischio quali provvedimenti sono stati intrapresi? "Il progetto comporta la delocalizzazione di quasi la metà della volumetria che è oggi sul lotto, è poi previsto il ripristino dell'argine del rio Rolandette - spiega Burastero - L'attività che sorgerà dovrà attenersi a quanto stabilito dalla normativa della protezione civile, verrà allestita un'apposita cartellonistica con tutte le comunicazioni del caso. Inoltre, in caso di allerta rossa l'attività dovrà rimanere chiusa".