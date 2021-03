Investimenti: non si arresta il successo delle app per il trading

Le nuove tecnologie mobili di ultima generazione spingono l’uso di smartphone e tablet tra gli utenti. Secondo le previsioni del Mobility Report 2020 di Ericsson, entro il 2021 saranno oltre 190 milioni le persone con un abbonamento 5G, mentre nel 2025 le reti mobili ultraveloci saranno utilizzate da circa 2,8 miliardi di utenti.

L'evoluzione hi-tech dei dispositivi mobili sta trainando una serie di servizi, tra cui uno di quelli con il maggior tasso di crescita è il mobile trading. Le app finanziarie per investire sono sempre più adoperate dai nuovi trader, in quanto consentono di operare sui mercati in modo smart e più accessibile, inoltre diversi broker specializzati garantiscono costi bassi e depositi minimi.

Il successo delle app per il trading online è favorito anche dal boom di criptovalute, asset molto apprezzati dagli investitori di oggi, ad ogni modo è possibile fare trading su tantissimi tipi di asset, dalle azioni alle materie prime. Naturalmente bisogna evitare il fenomeno della gamification, per questo motivo è indispensabile scegliere un servizio professionale, sicuro e adatto alle proprie esigenze d’investimento.

Quali sono le app di trading migliori per gli esperti

Per aiutare i trader alle prime armi a individuare una soluzione adeguata, evitando le truffe e gli operatori disonesti, i professionisti di Tradingonline.com hanno realizzato una guida che delinea le migliori applicazioni per il trading . La risorsa consente non solo di scoprire quali sono le app più affidabili, ma permette di comprendere in che modo scegliere il servizio per il trading mobile.

Secondo gli esperti, una delle opzioni più gettonate è senza dubbio eToro, broker popolare per il social trading e l’innovazione tecnologica delle sue piattaforme desktop e mobile. Questo broker è autorizzato dalla CySEC e dalla FCA, quindi è un operatore abilitato, in più offre un conto demo per consentire ai trader di provare le sue applicazioni, fornendo la possibilità di investire in azioni senza commissioni.

Un’alternativa altrettanto valida è l’app di trading di Capital.com, un intermediario in grande crescita negli ultimi anni, in grado di proporre un servizio moderno per agevolare gli investimenti e dare un sostegno importante per l’analisi finanziaria. Tra le segnalazioni dei professionisti c’è anche Trade.com, azienda con una gamma davvero ampia di soluzioni per il trading mobile e non solo, per investire con i CFD tramite la piattaforma market maker, oppure con accesso diretto ai mercati attraverso il servizio DMA.

Come iniziare a investire con le app di trading

Le app di trading online non devono essere confuse con i servizi di gaming, infatti si tratta di vere e proprie applicazioni finanziarie con le quali è possibile investire su diversi tipi di asset e mercati. Per iniziare è fondamentale scegliere un operatore serio e autorizzato, dopodiché bisogna fare pratica con un conto demo, un passaggio indispensabile per muovere i primi passi nell’ambito finanziario.

Il conto dimostrativo permette di testare i servizi del broker, inoltre consente di migliorare le proprie abilità, mettendo in pratica in un ambiente sicuro le nozioni teoriche apprese con lo studio. Gli esperti suggeriscono di passare a un conto reale di trading soltanto quando si comprendono tutti i meccanismi degli investimenti finanziari, perciò è necessario compiere questo passo solo se si è in grado di creare una strategia operativa efficace in modo autonomo.

Le app di trading possono sostituire le piattaforme desktop?

Con le moderne applicazioni di trading, e le prestazioni elevate di alcuni smartphone di nuova generazione, è possibile replicare quasi perfettamente le performance delle piattaforme desktop per gli investimenti. Ovviamente non sempre è così, dunque è essenziale usare sempre e solo app evolute e complete, valutando anche la qualità del proprio dispositivo mobile.

Senz’altro, per alcune attività finanziarie il software tradizionale per il pc rimane indispensabile, soprattutto quando si opera sui mercati in modo professionale o per molte ore al giorno, tuttavia per molti trader le applicazioni consentono di investire in maniera agevole e senza particolari limitazioni. La scelta è del tutto personale, comunque nulla vieta si usare entrambe le tecnologie, adoperando le applicazioni come integrazione delle piattaforme desktop e viceversa, per usufruire della massima usabilità su ogni tipo di device.