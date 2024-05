URMET, nuovo Management per l'organizzazione commerciale nazionale: Giulio Smarrazzo nominato Sales Manager Italia

Urmet è da sempre un’azienda con radici forti e solide in Italia, vantando una lunga esperienza nella progettazione di tecnologie all’avanguardia capaci di rendere intelligenti, efficienti e sicuri gli edifici in cui viviamo. Questo grazie al lavoro di una squadra coesa e unita, competente e incline all‘innovazione.

Proprio in quest’ottica, con il termine del mandato pluriennale di Elio Limonta alla guida della Direzione Vendite Italia, l’azienda torinese ha rinnovato il suo team commerciale a livello nazionale, premiando competenza, esperienza e crescita in ambito aziendale e operativo sui vari territori in cui Urmet opera ed è presente: il 1°aprile scorso, infatti, Giulio Smarrazzo è stato nominato Sales Manager Italia, con l’incarico di proseguire il lavoro di innovazione dell’area commerciale.

Giulio Smarrazzo vanta una solida esperienza all'interno di Urmet, dove ha ricoperto con successo ruoli di crescente responsabilità nell'area Marketing & Sales negli ultimi decenni. In particolare, ha contribuito in modo significativo alla crescita delle aree Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Sardegna, dimostrando elevate capacità di leadership, visione strategica e profonda conoscenza del mercato.

Nella sua nuova veste, grazie alla sua vision strategica, alle competenze, unitamente ai suoi valori e doti umane, avrà il compito di guidare il team commerciale verso il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di crescita, rafforzando la presenza e lo sviluppo di Urmet sul mercato nazionale.

Nell’elaborazione dello sviluppo della strategia commerciale e nella gestione della rete vendita, Giulio Smarrazzo sarà affiancato da Mirco Megna e Gianni Bonanni, nominati rispettivamente sales manager Centro-Nord Italia e Centro-Sud Italia. In questi ruoli, ciascuno per la propria area, presidieranno e coordineranno gli obiettivi di vendita sia di “sell-in” che di “sell-out” grazie alla loro esperienza nel settore e alle skills acquisite dopo anni di lavoro sul campo.

«Sono entusiasta di assumere questo nuovo incarico in un'azienda leader come Urmet, una realtà che ha dimostrato una costante crescita ed innovazione nel corso degli anni – spiega Giulio Smarrazzo, neo Sales Manager Italia di Urmet –. Comincia quindi una nuova era per il nostro team commerciale, una nuova fase che possiamo definire Sales Force 5.0. Come in ogni team il singolo è fondamentale per la riuscita del gruppo, così come il gruppo coeso sostiene la performance del singolo: unendo esperienza, intenti e talenti non potremo che vincere insieme le sfide che il mercato ci impone di affrontare».