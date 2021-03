Isole sommerse a Celle, via ai primi rilevamenti sulle correnti e sul fondale

Via ai rilevamenti sulle correnti in mare e sul fondale per la realizzazione delle future isole sommerse a Celle Ligure.

Da qualche settimana sono in corso nel litorale cellese i sondaggi in attesa della stesura del progetto definitivo ed esecutivo affidato dal comune allo studio Sirito per 93mila 891 euro.

Il sindaco Caterina Mordeglia stava lavorando ad un progetto riguardante la realizzazione di 5 isole sommerse (che sarebbero presenti sia ai Piani di Celle che in centro) garantendo una protezione della spiaggia e evitando l'erosione che sta colpendo principalmente la zona a levante del comune.

L'amministrazione nell'ottobre 2018 insieme a 12 imprenditori turistici che operano sulle spiagge cellesi avevano deciso di finanziare 31.720 euro (15.800 euro la parte messa degli stabilimenti balneari, circa 1300 euro a testa) per affidare l'incarico allo studio di ingegneria savonese con la collaborazione del geologo dottor Vezzolla per sviluppare uno studio di fattibilità per il potenziamento e miglioramento delle spiagge di Celle con l'approvazione della Regione Liguria che ha competenza sul demanio.

Approvato lo studio, la progettazione da un importo complessivo di 13 milioni, è stata trasmessa alla Regione Liguria settore ambiente, con lo scopo di essere sottoposto alla verifica ambientale di screening.

Il comune ha così richiesto un contributo al Ministero degli Interni che ha individuato l'amministrazione cellese come beneficiaria di un finanziamento da 355mila 900 euro.