Restyling del lungomare di Varigotti: bandito l'appalto per assegnare i lavori

Come già annunciato lo scorso anno, l’attenzione della giunta finalese è decisamente orientata su importanti investimenti su Varigotti.

Per quanto riguarda una delle principali attrazioni del rione, ovvero la spiaggia, dopo le opere a difesa dell'abitato danneggiato dalla mareggiata del 2019 (leggi QUI) è entrato in piena attività da diverse settimane il cantiere legato al ripascimento strutturale dell’arenile, per una spesa complessiva di 2 milioni e mezzo di euro, finanziati con contributi di Protezione Civile, mentre è allo studio un successivo lotto da 2 milioni per ulteriori lavori a difesa della costa.

Oltre a questi 4,5 milioni, la scorsa settimana l’amministrazione Frascherelli ha bandito l’appalto per la riqualificazione del Lungomare di Varigotti, che sarà rinominato "dei Poeti" con un progetto presentato lo scorso luglio (leggi QUI). Il quadro economico è di circa 1,4 milioni di euro, mentre l'importo dei lavori di poco inferiore al milione.

“Lo scorso autunno ci è stato accordato il finanziamento regionale promesso dal presidente Toti, e in questi mesi abbiamo lavorato al percorso progettuale ed alla sua approvazione. Ora l’appalto“ commenta il primo cittadino, in attesa di avviare un cantiere atteso, non solo da residenti e turisti ma su cui l'amministrazione si è spesa fin dall'inizio di questo secondo mandato.

“Dobbiamo iniziare immediatamente i lavori, interromperli per la stagione estiva e riprenderli subito dopo - ha aggiunto il sindaco Frascherelli - Entro la fine dell’anno dobbiamo cercare di arrivare il più vicino possibile alla conclusione dell’opera per rispettare i tempi imposti da Regione Liguria”.

L’intervento prevede il restyling del lungomare, dal residence "Le Dune" fino al ristorante "La Caravella" con un nuovo verde urbano, nuove aiuole, la sostituzione della rete dell’acquedotto, di sovente danneggiata dalle mareggiate e già oggetto di lavori negli ultimi mesi, e di parte della pavimentazione.

Un contributo aggiuntivo per rifare il look di Varigotti è poi arrivato la scorsa settimana, quando la giunta ha approvato la proposta di sponsorizzazione da parte di un privato che prevede circa 950 mila euro di nuove opere. L'intenzione dell'amministrazione sarebbe quella di investire tali risorse per il completamento della passeggiata nel suo tratto più a ponente, dai campi da tennis fino all'ingresso nel borgo saraceno, e in un primo lotto dell’ambizioso progetto di riqualificazione del rilevato ferroviario, aree che stanno passando di proprietà da Rfi Ferrovie dello Stato al Comune Finale Ligure (leggi QUI).

"Si tratta di progetti di ampio respiro che cambieranno profondamente il volto di questa meravigliosa perla del Mediterraneo" affermano dall'amministrazione finalese, che nei piani per il prossimo biennio ha così cominciato a porre le basi per importanti e stravolgenti investimenti su Varigotti, pari ad almeno 8 milioni di euro.