Ultravulnerabili, l'"attesa senza fine": l'ennesimo caso da Savona

Arriva da Savona una storia di un caso grave di ultravulnerabilità che, nonostante ripetuti solleciti e tentativi, non ha ancora ricevuto un appuntamento per il vaccino.

Una situazione che assume contorni davvero particolari, anche per quanto successo ad altri parenti, figlia molto probabilmente dei diversi cambi che il piano vaccinale ha subito nel giro di pochi giorni: " Mio padre vulnerabile e più giovane di due anni ha già effettuato il vaccino, e mio suocero di 75 anni senza nessuna patologia ha l’appuntamento per il 6 aprile " aggiunge Francesca.

"Possibile che in questo piano vaccinale vi siate completamente dimenticati degli ultravulnerabili? Com’è possibile visto che doveva essere la categoria prioritaria dopo gli ultraottantenni?" è quindi la domanda che non solo Francesca e sua madre si stanno ponendo, ma anche diversi casi simili. Come per altro già raccontato dal nostro giornale (leggi QUI).