Avventure e disavventure in giro per il mondo: i racconti di Filippo e Nadia in un diario sui generis

"Questo libro non è una guida. Ma proprio per niente. Zero. È il lontano parente di una guida: venuto male, ma non nel senso di scritto a casaccio. È alternativo, spettinato, si dimentica di mettere la roba in valigia". Nel presentare la loro "creatura", Nadia Denurchis e Filippo Lazzarini ci tengono ad essere sin da subito chiari.

Giovani, simpatici e con la passione per i viaggi: una coppia brillante che, partendo da Genova (ma la scintilla tra loro è scattata al Campus universitario di Savona), ha iniziato a immortalare le proprie avventure in giro per il mondo grazie a dei video poi pubblicati sul web. Ed è così che è nato "Posti nel Mondo", un blog che è il vero e proprio diario di bordo di Filippo e Nadia. Tante le mete raggiunte e raccontate prima che il mondo si fermasse a causa della pandemia. Varie località d'Italia ma non solo, anche Europa, Africa e America. E adesso, in attesa di ripartire, il tempo per riordinare le idee sulle pagine di un libro. "Perché, se i nostri video possono dare l’idea del viaggio quasi perfetto, la realtà che viviamo noi è tutta diversa - spiegano i due - Quel che resta fuori sono tutti gli sbattimenti, le fatiche, i malanni, gli imprevisti e le sfighe senza i quali i nostri viaggi non sarebbero gli stessi".

E allora ecco che nasce "Ricordati il costume! Guida scomoda ai nostri Posti nel Mondo": "Qui c’è la vitaccia vera, quella che raccontiamo agli amici quando torniamo a casa, davanti a una birra. L’ansia da prestazione di un videomaker di fronte a una scena da non perdere, la maledetta febbre a metà viaggio, tutte quelle volte che arriviamo a sera senza sapere dove mangiare o dormire. La disorganizzazione, il nostro marchio di fabbrica, il nostro segreto per godersela davvero. Anche in modo… scomodo, come questa guida. Dai, un po’ una guida alla fine lo è. Partiamo?". Entusiasmo e passione, il mix perfetto per viaggiare e per gettarsi a capo fitto in un nuovo progetto: "Perché abbiamo scritto questo libro? Ci siamo resi conto che sul nostro canale YouTube mostriamo sempre il lato facile del viaggio e mai le difficoltà, le disavventure, le sfighe. Per questo vogliamo porre rimedio e raccontarvi tutto, anche quello che non abbiamo mai avuto il coraggio di mostrare. E poi, dopo video, foto e blog, un libro ci mancava proprio" aggiunge la coppia, degna erede della tradizione di viaggiatori che storicamente ha contraddistinto Genova.