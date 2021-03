Covid, la Società Nazionale di Salvamento: "Considerare prioritaria la vaccinazione anche per i bagnini"

"I corsi di formazione per i bds sono mantenuti attivi anche in epoca di pandemia, in quanto ritenuti essenziali nell’ottica della tutela della popolazione. Ciò è stato recentemente ribadito e sottolineato da parte del Ministero della Salute (circolare integrativa 07-01-2021 'Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione'). I bds sono soccorritori di prossimità, quindi già presenti nelle aree critiche e in grado di effettuare interventi entro pochissimi minuti allo scopo di fronteggiare e ridurre significativamente i rischi di morbilità/mortalità connessi con le aree di balneazione. Per queste ragioni la presenza del bds è obbligatoria in tutte le aree di balneazione in concessione e fortemente raccomandata anche nelle spiagge libere" continuano dalla Società Nazionale di Salvamento.