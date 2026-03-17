Celle si conferma Comune Plastic Free, assessore Abate: "Siamo convinti che il futuro non vada atteso ma costruito"

Celle Ligure nuovamente comune Plastic Free. Alla cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026, andata in scena sabato 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma, il Comune cellese è tornato tra gli enti virtuosi premiati dall’associazione Plastic Free.

Un riconoscimento assegnato nell’ambito di un evento patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, che ha riunito amministrazioni locali impegnate nella tutela ambientale e nella promozione di buone pratiche.

Plastic Free è un’organizzazione di volontariato apartitica indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e con una presenza in oltre 40 nazioni di tutto il mondo con migliaia di volontari.

"Grazie all'impegno degli uffici e alle scelte che abbiamo fatto come amministrazione sul tema ambientale siamo stati premiati anche quest'anno, il risultato delle due tartarughe non è soltanto un simbolo ma è anche il segnale che le persone stanno acquisendo sempre più consapevolezza su questi temi e sull'importanza del riciclo e della riduzione dell'uso della plastica anche grazie al lavoro di comunicazione e partecipazione che abbiamo utilizzato" ha detto l'assessore Jacopo Abate.

"Per il 2026 abbiamo in programma diverse attività e iniziative come le camminate ecologiche, escursioni nel nostro entroterra con raccolta di rifiuti abbandonati ed altre novità sul tema del riclo e del riutilizzo - ha continuato Abate - Il nostro obiettivo è cercare di essere innovativi e perseveranti perchè siamo convinti che il futuro non vada atteso ma costruito".