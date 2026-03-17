La Croce Bianca di Altare in festa per gli 80 anni di Caterina Puppo: storica centralinista e pietra miliare dell’associazione

Il 13 marzo scorso, Caterina Puppo ha compiuto 80 anni, un traguardo che celebra la vita di una donna che ha dedicato decenni alla Croce Bianca di Altare. Centralinista storica e vera colonna dell’associazione, ha sempre messo al centro l’aiuto agli altri, trasformando ogni gesto quotidiano in un esempio di generosità e costanza.

La figlia Kiara ha voluto rendere omaggio alla madre con una sorpresa che ha riunito amici di lunga data e nuovi compagni di percorso nella sede della pubblica assistenza. Il momento di festa, semplice ma intenso, ha celebrato non solo un compleanno, ma una vita interamente dedicata al volontariato e al sostegno degli altri.

Donna tenace e instancabile, Caterina ha affrontato con coraggio ogni difficoltà. Nonostante qualche acciacco, la volontà di recarsi alla Croce Bianca — che per lei è diventata una seconda casa — non è mai venuta meno. Da circa 30 anni il suo impegno è costante: tra chiamate e sostegno pratico, ogni azione riflette il motto che ha sempre guidato la sua vita: “C’è sempre chi sta peggio di noi”.

La dedizione di Caterina ha profondamente influenzato anche la figlia, che oggi porta avanti lo stesso spirito attraverso iniziative come la collaborazione con Vanni Oddera per la Giornata della Mototerapia Nazionale, che si tiene ogni estate a Pontinvrea, l’attività con Cresci, le visite natalizie al Gaslini e la Befana in pediatria a Savona. I valori trasmessi da Caterina continuano così a vivere nelle nuove generazioni, testimoniando quanto la sua presenza abbia lasciato un segno duraturo.

In questo giorno speciale, la Croce Bianca ha voluto rendere omaggio a una donna il cui sorriso, la generosità e la dedizione hanno reso la sua vita un esempio di costanza e altruismo. Caterina non è solo una volontaria storica: è una pietra miliare della Croce Bianca, simbolo di impegno e passione senza tempo.