Un caso di positività al Covid in comune a Stella e scatta l'allarme.

Un dipendente di un settore dell'ente comunale avrebbe contratto il virus e così l'amministrazione ha deciso di sottoporre in breve tempo i 14 lavoratori ai tamponi molecolari.

Questa la decisione giunta per assicurare quanto più possibile i servizi, in particolare quelli essenziali ai cittadini mantenendo la funzionalità degli uffici in sicurezza oltre all'incolumità dei lavoratori.