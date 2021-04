Infopoint turistico di Sanremo, slitta l’affidamento alla Sinfonica: servizio prorogato alla cooperativa ‘Arcadia’ di Albenga

Sarà ancora la cooperativa di Albenga ‘Arcadia’ a prendere in gestione l’infopoint turistico del Palafiori. La giunta matuziana ha votato questa mattina la proroga del servizio fino al prossimo 30 settembre con un costo mensile di circa 3.500 euro.

Slitta, così, il progetto discusso anche al Tavolo del Turismo che vedeva l’Orchestra Sinfonica come prossima incaricata del servizio nell’ambito del più vasto progetto che vedrà la Fondazione trovare casa proprio al Palafiori di corso Garibaldi.

Al momento non risulterebbe possibile un passaggio del servizio siccome occorre prima attendere l’approvazione del bilancio, come si legge sul documento approvato oggi dalla giunta. Inoltre ancora non sono stati effettuati i lavori previsti, il tutto in un periodo di grande incertezza.

Con una nota del 23 marzo scorso la ‘Arcadia’ ha manifestato al Comune il proprio interesse per la prosecuzione del servizio e, da oggi, la proroga al 30 settembre è ufficiale.