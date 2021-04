Carcare approva il bilancio di previsione 2021-23: imposte invariate e particolare attenzione alle opere pubbliche

Nessun aumento della pressione fiscale e una particolare attenzione rivolta al comparto sociale e alle opere pubbliche. Ieri il Consiglio comunale di Carcare ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

"Un bilancio senza aumenti - spiega il sindaco Christian De Vecchi - Una scelta in linea con quella fatta da altri comuni. Tenendo in particolare considerazione il comparto sociale. Tutto questo in attesa di un aiuto dal Ministero dell'Economia e Finanza, magari con l'istituzione di un Fondo Funzioni Fondamentali simile a quello del 2020. Questo per pareggiare le maggiori spese e le minori entrate causa pandemia".

"Capito opere pubbliche: mi riferisco all'ammodernamento dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale, la manutenzione delle strade, la realizzazione di due parcheggi, uno in via Barrili e l'altro in via Abbia, e interventi di restyling alle strutture sportive: tennis, palestre (in uso a scuole e associazioni sportive) e campi sportivi". aggiunge il primo cittadino.

In aggiunta i due grossi finanziamenti già ricevuti da enti esterni per la messa in sicurezza del fiume Bormida: "La lotta al dissesto idrogeologico resta prioritaria" commenta De Vecchi.

"Infine, abbiamo predisposto la pianificazione di interventi progettuali per intercettare altri finanziamenti ministeriali, regionali o europei" conclude il sindaco.