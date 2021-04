Albissola, il Sansobbia pronto a rifarsi il look. Assessore Silvestro: “Tenuto a bada il torrente per 7 anni con poche risorse” (VIDEO)

“Una bella notizia, abituato da 7 anni dopo l’ultima alluvione a cercare di tenere a bada il Sansobbia con le poche risorse comunali”.

È soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici di Albissola Marina Luigi Silvestro che attendeva dal 2014 i finanziamenti per la messa in sicurezza del torrente albissolese: 915mila euro in arrivo da un contributo ministeriale.

“Ci siamo immediatamente attivati e abbiamo avviato una procedura per individuare lo studio professionale che ci dovrà accompagnare nella progettazione definitiva-esecutiva. Come tempistica per l’affidamento dei lavori ci vorrà un minimo di sei mesi fino a 15 mesi per attivare le lavorazioni” spiega l’assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

“Daremo allo studio risultato più idoneo per la progettazione e gli daremo obiettivi che sono per noi prioritari: prima di tutto il dragaggio del torrente a partire dal ponte dell’autostrada fino alla foce e se avanzeranno risorse provare a intervenire su alcune parti delle arginature e sul rifacimento degli scarichi delle acque bianche. Vedremo se sarà necessario attivare una sinergia con Albisola Superiore” ha continuato Silvestro.