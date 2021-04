Orchestra Sinfonica di Savona, il presidente Gilio coinvolto in un incidente: ricoverato in Piemonte

"Le attività dell'Orchestra, tra cui quelle dell'Accademia Musicale di Savona, continueranno a svolgersi regolarmente. Gli uffici stanno inoltre lavorando alla programmazione dei prossimi mesi, in attesa di nuove disposizioni ministeriali. Il direttore tornerà a lavorare in presenza non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno. Seguiranno aggiornamenti" concludono dall'ufficio stampa dell'orchestra savonese.