Arriva il maltempo in Liguria: weekend con la pioggia nel savonese

Il bollettino di vigilanza meteo diramato da Arpal inizia a delineare il maltempo in arrivo sulla Liguria. Questa mattina il cielo sulla Liguria è interessato da nuvolosità irregolare, più intensa sui versanti Padani di Levante dove si sono registrate precipitazioni con cumulate comunque modeste (3 millimetri totali ad Alpe Gorreto). Sull’imperiese e lo spezzino i venti sono settentrionali, deboli, altrove il flusso è più meridionale, debole o moderato con qualche locale rinforzo. Il mare è mosso.

Nella notte rialzo delle temperature minime dopo i diffusi picchi negativi registrati ieri: Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia, 1845 metri di quota) ha segnato il valore più basso con -3.5. Nelle altre province spiccano Monte Settepani (Osiglia, Savona) e Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -1.5, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 1.2.Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento nei capoluoghi: Genova 12.6, Savona 11.2, Imperia 7.3 e La Spezia 8.1.

Le previsioni per le prossime ore:

oggi, venerdì 9 aprile, venti meridionali in intensificazione con valori localmente forti (50-60 km/h) sui rilievi; domani,

sabato 10 aprile, precipitazioni in intensificazione dalla tarda mattinata, fino a divenire diffuse e moderate in serata, anche a carattere di rovescio, in particolare sul centro, dove i fenomeni risulteranno persistenti per l'istaurarsi di una convergenza tra flussi nei bassi livelli; bassa probabilità di temporali forti su AB. Cumulate significative entro fine giornata, puntualmente elevate su B. Venti in rinforzo fino a forti 55-65 km/h in serata su BCE. Mare in aumento fino a localmente agitato in serata al largo.

Domenica 11 aprile, precipitazioni moderate diffuse nella prima parte della giornata, anche persistenti e a carattere di rovescio su BCE e parte orientale di A con bassa probabilità di temporali forti.Cumulate elevate su BCE, significative su AD con valori puntualmente elevati. Fenomeni in temporanea attenuazione dalle ore centrali e nuova intensificazione in serata. Venti forti (50-60 km/h), da Sud-Est su BCE, settentrionali su A e parte occidentale di B. Mare localmente agitato al mattino su BC per onda da Sud/Sud-Est.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.