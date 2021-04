Savona, prosegue senza sosta il restyling di via Nizza, da lunedì 12 aprile nuove lavorazioni da via Cilea al Mercatò

Via Nizza, prima parte dei lavori

Proseguono senza sosta i lavori di restyling di via Nizza e Corso Vittorio Veneto a Savona.

Il comandante della polizia locale Igor Aloi ha firmato un ordinanza che specifica che i lavori andranno avanti da lunedì 12 aprile fino al 30 giugno in via Nizza, nell'area fra Via Cilea e il supermercato “Mercatò”.

Sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, lato mare per l'intera tratta e sul lato monti in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e il transito veicolare sarà modificato a doppio senso di circolazione sulla corsia lato mare di Via Nizza.

Il tratto lato monti di via Nizza, nei pressi del supermercato LIDL, sarà destinato all'utilizzo del posteggio.

Sarà garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza con istituzione, per il lato monti interessato dal cantiere e sarà assicurato l'accesso alle attività (attività varie e supermercati) presenti su entrambi i lati dell'area nel quale verranno effettuati gli interventi e inoltre saranno confermate le fermate del bus.