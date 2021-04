L'arredo industrial è artigianale con Situér Milano, atelier di design

Linee di arredi ricercati, sviluppati partendo dalla materia prima industriale, completamente riciclabili e frutto di una lavorazione artigianale. È la proposta di Situér Milano, l’atelier di design che reinterpreta l’acciaio creando arredi minimali e in stile industrial.

Grazie ad un processo produttivo 100% italiano e alla lavorazione del metallo senza saldatura, gli arredi di Situér Milano hanno un design unico. E sono anche garanzia di funzionalità e componibilità.

Cifra stilistica dell’atelier è la piegatura a “C”. Una sinuosa forma plastica che ridefinisce il concetto di angolo, comunemente identificato come il confine in un oggetto. Oltre ad essere un’innovazione in termini estetici, questo nuovo elemento di connessione rappresenta l’alta artigianalità ereditata dal Gruppo Castellani Srl (attivo da più di 60 anni nell’arredamento professionale), di cui Situér Milano è lo spin-off.

Grazie alla piegatura, inoltre, il ciclo produttivo degli arredi è del tutto eco-friendly e si evita l’esposizione ai fumi prodotti dalla saldatura, pericolosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

Entrando nello specifico, a comporre l’offerta sono scaffalature, mobili contenitori, tavoli di design, sedute, consolle, accessori, lampade. Tra le collezioni in catalogo figurano Pop Corn [er], risultato della partnership con il Tape Artist NO CURVES, e BOUTIQUE.

Quest’ultima, creata in collaborazione con la designer Federica Paoli, è la linea di arredi minimal in colorazioni accattivanti che trovano la collocazione ideale in negozi di moda e showroom. Punta di diamante e best seller di BOUTIQUE è lo stender appendiabiti di design PLIÉ, che con la sua forma sinuosa mette in risalto accessori e capi d’abbigliamento.

Gli arredi e i complementi in catalogo si possono facilmente acquistare su www.situermilano.it, approfittando di pagamenti sicuri e spedizione tramite corriere dedicato al trasporto di grandi colli. Sono previste anche formule di noleggio, con servizi di allestimento e disallestimento.

Oltre alla qualità della lavorazione, gli esperti artigiani di Situér Milano mettono a disposizione la propria maestria per la personalizzazione degli arredi. L’atelier si propone infine come partner in progetti di interior design, retail design, allestimenti, eventi e molto altro ancora, sviluppando insieme al cliente la soluzione più adatta alle sue esigenze.