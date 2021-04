Giustenice, la scuola materna è nuovamente accessibile dal lato fronte piazza Don G. Noli

Rimane in vigore la decisione, intrapresa dopo il cedimento, di evacuare un'abitazione privata in via Marenchi. Per via libera al ritorno dei residenti si dovranno attendere ulteriori accertamenti sul dissesto statico, conosciuto da tempo, che ha subìto un improvviso peggioramento nei giorni scorsi (complice il maltempo) tale da portare alla caduta di alcune pietre lungo la scalinata che conduce alla piazza. La possibilità di un ulteriore crollo, con relative ripercussioni sulla abitazione privata e sulla via pubblica sottostante, ha quindi costretto gli uffici comunali a intervenire rapidamente per la messa in sicurezza della zona.