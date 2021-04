Rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, oltre il 96% di lavoratori savonesi favorevoli all'ipotesi di accordo

Anche in provincia di Savona si è svolta la consultazione certificata sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria Metalmeccanica raggiunto dalle Segreterie Nazionali di FIM FIOM UILM con Federmeccanica e Assistal lo scorso 5 febbraio.

"Si tratta di un importante risultato a livello di partecipazione tenendo conto delle condizioni in cui si sono dovute svolgere sia la campagna informativa che le operazioni di voto - affermano le segreterie provinciali delle unioni sindacali - A maggior ragione ringraziamo i tanti delegati sindacali che si sono adoperati in queste settimane, nonché tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno partecipato alle assemblee (in presenza sui posti di lavoro o tramite strumenti elettronici) e che hanno espresso il loro voto. Questo dimostra una volta di più, anche in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo che rischia di aumentare l’individualismo, la grande richiesta di partecipazione e di democrazia che arriva dai luoghi di lavoro" proseguono.