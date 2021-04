In fiamme il tetto di un ricovero per attrezzi agricoli: l'episodio si è verificato nel pomeriggio odierno a Rocchetta Cairo, nei pressi del Ponte Romano. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l'incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cairo Montenotte che hanno prontamente domato il rogo. Secondo quanto riferito, non si registrano persone ferite o intossicate.