Titanio sul Beigua, il consiglio comunale di Varazze contrario alla ricerca

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Varazze di ieri, 16 aprile, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno nato dalla proposta dei Consiglieri di opposizione Busso, Cerruti e Lanfranco in merito alla ricerca di titanio nelle zone limitrofe al Parco del Beigua nei territori di Sassello e Urbe.

Tale ordine del giorno è stato oggetto di condivisione e modifiche con il gruppo di maggioranza.

“Come Consiglieri di minoranza siamo soddisfatti di aver proposto e visto approvare un documento che permette al comune di Varazze di esprimersi in maniera netta contro le indagini che sono state approvate con determina regionale” dicono Paola Busso, Gianantonio Cerruti e Massimo Lanfranco.

“Se è vero che queste indagini non danneggeranno il territorio ad oggi è comunque innegabile che l’interesse dell’azienda CET che le ha richieste è l’estrazione del titanio cioè la realizzazione di un impianto minerario con tutte le implicazioni ambientali che ne conseguono. È compito delle Amministrazioni locali, e di Varazze in primis come comune più grande del Parco del Beigua, prendere una posizione netta e compiere atti concreti e pratici per perseguire lo scopo di tutela del nostro ambiente, della salute dei cittadini e dello sviluppo economico del nostro territorio a prevalente vocazione turistica" affermano i Consiglieri.

"Nonostante le parole del Consigliere Regionale Bozzano che riteneva che non fosse di competenza del Comune prendere posizione per una costituzione in giudizio a fianco del Parco, dei Comuni di Sassello, Urbe direttamente interessati e di altri, il Consiglio Comunale di Varazze ha voluto manifestare nettamente e formalmente la propria contrarietà e preoccupazione" concludono Busso, Cerruti e Lanfranco.