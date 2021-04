Raccolta rifiuti abbandonati: servizio coordinato dei gruppi di Protezione civile di Plodio e Carcare (FOTO e VIDEO)

Un servizio coordinato tra i gruppi di Protezione civile di Plodio e Carcare. L'obiettivo? Recuperare i rifiuti abbandonati dai "furbetti del porta a porta" in località Panfri, lungo la strada intercomunale Carcare-Biestro, sul territorio comunale di Plodio.

" I rifiuti individuati qualche giorno fa, sono stati subito raccolti prima della crescita primaverile delle foglie - spiega il sindaco di Plodio Gabriele Badano - Ringrazio la nostra Protezione civile e quella di Carcare. Non è la prima volta che Plodio aiuta a Carcare e viceversa. Auspico che questo tipo di collaborazione fra comuni vicini e amici continui ".

"Ieri mattina si è svolta una seconda operazione coordinata tra i due gruppi comunali di Protezione civile per ripristinare il nostro territorio boschivo dagli abbandoni illegali di rifiuti e messa in sicurezza dell'area - aggiunge il primo cittadino di Carcare Christian De Vecchi - Ringrazio i volontari di ambedue i gruppi per il loro spirito di intraprendenza e la professionalità mostrata. I rifiuti raccolti verranno smaltiti nel circuito di raccolta regolare".