Il 18 dicembre è la Giornata internazionale dei migranti

2Vedo le luci, vedo la terra! Il capitano ci ha detto che tra un’ora arriveremo in Italia2. Sono le ultime parole che Maida, 16 anni, ha scritto alla sua famiglia nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. L’ultimo messaggio prima che la inghiottisse il mare, a 150 metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria.

In quella drammatica alba persero la vita 94 persone di cui 35 bambini, alcuni ancora in tenerissima età. A loro e molti altri uomini e donne in viaggio per un futuro migliore è dedicata la Giornata Internazionale dei migranti, che si celebra il 18 dicembre.

Le Nazioni Unite l’hanno istituita per ricordare l'obbligo di rispettare i diritti delle persone migranti e di prevenire abusi e illeciti che possano causare violazioni dei diritti umani o condizioni di vita e lavoro non dignitose.

Se avessero avuto una scelta, se avessero avuto un’alternativa a una barca stracarica tra le onde, forse Maida e tanti altri fanciulli non sarebbero morti, ma starebbero inseguendo i loro sogni.