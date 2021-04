"La cattura ed il processo ad Adolf Eichmann": un nuovo appuntamento culturale curato dall'associazione Italia-Israele di Savona

Oggi pomeriggio, 20 aprile, alle ore 18 su piattaforma multimediale Zoom, l'associazione Italia-Israele di Savona organizza il convegno on line dal titolo "La cattura ed il processo ad Adolf Eichmann".

Interverranno nel dibattito: l'avvocato Vittoria Fiori, presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Savona e della Provincia di Asti; l'avvocato Cristina Franco, presidente della Associazione Italia-Israele di Savona; Avner Avraham, ex ufficiale del Mossad e consulente speciale per la realizzazione del film "Operation Finale" di Netflix (con servizio on line di traduzione simultanea); il professor Livio Crescenzi, autore di numerose pubblicazioni di saggistica sul tema; l'avvocato Luigi Florio, già eurodeputato e vicepresidente della delegazione UE in Israele.

Chiunque fosse interessato a seguire il dibattito, può inoltrare una e-mail di richiesta all'indirizzo:

segreteria.italiaisraele.savona@gmail.com

L'evento è anche riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati della Provincia di Savona con un valore di due crediti.