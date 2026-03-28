Borgio Verezzi, Elvezia Benini presenta “Femminile e maschile in scena”

Martedì 31 marzo alle ore 17 la sede Unitre di Borgio Verezzi ospiterà un appuntamento culturale dedicato ai temi dell’identità e delle relazioni, al centro della conferenza della psicologa e psicoterapeuta Elvezia Benini. L’incontro prende spunto dal suo libro “Femminile e maschile in scena. Una trilogia a teatro”, un’opera che unisce riflessione psicologica e linguaggio teatrale.

Il volume nasce con un obiettivo preciso: trasformare i lettori in spettatori. Non si tratta infatti di un saggio tradizionale, ma di una raccolta di tre pièces teatrali, atti unici che portano “in scena” il dialogo tra femminile e maschile attraverso storie accessibili ma dense di significato. Benini, forte della sua esperienza clinica, rilegge tre fiabe moderne e le traduce in dialoghi pensati per il teatro, dando forma a situazioni e conflitti che attraversano profondamente la contemporaneità.

I tre testi affrontano tematiche centrali anche nel dibattito socio-culturale attuale. Il primo, “Perturbante confine”, nasce dalla fiaba “Il riccio che voleva essere castagna” e si concentra sul tema dell’identità di genere, esplorandone complessità e fragilità. Il secondo, “Spine”, ispirato a “L’orco”, affronta la violenza di genere e i meccanismi della manipolazione psicologica, come il gaslighting, mettendo in luce dinamiche spesso sottili ma profondamente distruttive. Il terzo, “Un duetto”, tratto da “La talpa e il gatto”, propone invece uno sguardo più leggero ma non meno significativo sulla relazione tra maschile e femminile, giocando con stereotipi e differenze per arrivare a un messaggio di rispetto reciproco e valorizzazione dell’altro.

La conferenza rappresenta un’occasione per approfondire i contenuti del libro e per riflettere, attraverso il linguaggio teatrale, su temi che riguardano da vicino la vita quotidiana e le relazioni umane.