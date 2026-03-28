A Stellanello, domenica 29 marzo, va in scena "La Passione di Cristo in dialetto ligure"

La compagnia teatrale amatoriale della Pro Loco di Stellanello, I Spantegai, presenta uno degli appuntamenti più attesi della Settimana Santa in Liguria: la rappresentazione de "La Passione di Cristo in dialetto ligure", in programma domenica 29 marzo 2026 alle ore 17.30 presso la Frazione Villarelli di Stellanello.

I testi in dialetto ligure sono tratti dagli scritti di Gianni Croce, a cui va il merito di aver preservato e trasmesso la lingua e la memoria culturale del territorio attraverso la sua opera letteraria.

Lo spettacolo, realizzato con la partecipazione della Corale "Santa Cecilia" di Stellanello, porterà in scena il racconto della Passione di Cristo unendo devozione popolare, teatro e canto corale in un'unica esperienza suggestiva e coinvolgente.

L'iniziativa è sostenuta dalle parrocchie e dal Comune di Stellanello, ed è promossa dalla Pro Loco di Stellanello APS, a testimonianza di un impegno condiviso nella valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico e spirituale della comunità locale.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.