Bozzano: "Chiediamo al Governo più attenzione per il settore dell’abbigliamento"

"Partendo dal presupposto che i negozi d'abbigliamento, e in particolare quelli dei nostri centri storici, rappresentano elementi irrinunciabili del tessuto commerciale, culturale ed identificativo delle nostre comunità, avendo anche ricadute sotto il profilo dell'offerta turistica; ho predisposto e presentato un ordine del giorno con cui si chiede al presidente Toti e alla Giunta di farsi parte attiva, per quanto di propria competenza e nelle forme meglio ritenute, affinché siano previste misure di sostegno anche per questo settore". Cosi commenta in una nota il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

"La Pandemia che stiamo vivendo, oltre alle drammatiche conseguenze sanitarie, ha generato una profonda crisi economica. Proprio alla luce dei gravissimi danni subiti, molti settori hanno ottenuto ristori. Il mondo dell’abbigliamento ha però potuto goderne solo in minima parte, avendone diritto esclusivamente nei periodi in cui le attività sono state costrette alla chiusura totale, quando cioè la nostra Regione è sottoposta alla zona rossa. Ma nonostante la Liguria abbia affrontato limitati periodi di “rossa”, l'abbigliamento ha denunciato perdite anche oltre il 50% sugli incassi".

"Regione Liguria si è già dimostrata sensibile verso la categoria, andando incontro alle richieste del settore nel rivedere le date del via del periodo di saldi, procedendo in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative del territorio. Ora, con questo Odg, condiviso dai consiglieri di Cambiamo!, vengono accolte le istanze arrivatemi direttamente dagli operatori per essere portate all'attenzione della Giunta e del Consiglio Regionale, così da essere valutate per cercare di dare risposte concrete" conclude Bozzano.