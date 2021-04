Lavori sulla ferrovia, a settembre traffico sulla Genova-Ventimiglia interrotto per due weekend

Due chiusure totali nella tratta Genova-Ventimiglia durante gli ultimi due weekend di settembre. È emerso ieri al tavolo tecnico tra Rfi, l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino e una rappresentanza dei pendolari rappresentata dal comitato Assutenti. L'interruzione, inizialmente prevista ad agosto, è dovuta ai lavori per il terzo valico, per cui è necessario, secondo quanto spiegato da Rfi, interrompere il traffico su tutta la linea.



“Sono lavori che vanno ultimati entro il 31 dicembre, ma abbiamo chiesto a Rfi di posticiparli a ottobre. Inoltre abbiamo chiesto un servizio sostitutivo nella tratta che collega Milano, Alessandria, Savona e Ventimiglia”, spiega Berrino a Imperia News. A settembre infatti il flusso turistico in Liguria, seppur in calo è ancora alto.

Durante l'incontro si è discusso anche delle problematiche relative alle interruzioni dei Thello e del numero contingentato di posti al 50 per cento, che in vista della stagione estiva e dell'aumento dei turisti rischieranno di riempire i vagoni come la scorsa estate.



“Su questi temi Rfi non ha competenza, - continua Berrino - è in programma un incontro con il ministero dei trasporti e Trenitalia per la problematica dei Thello, in cui diremo che, vista anche la situazione autostradale, non possiamo fare a meno di questi quattro treni veloci che collegano Milano, Genova e Ventimiglia”.



“Per quanto riguarda il contingentamento – conclude l'assessore - la questione è spostata alla conferenza Stato-Regioni perché fa parte delle norme anticovid. Nell'ultimo decreto non è indicato niente sul caso, per cui è ancora valido il 50 per cento”.