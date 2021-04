Cade dal secondo piano per salvare il pappagallo: donna soccorsa a Villanova d'Albenga

Attimi di paura nella tarda mattinata odierna a Coasco, frazione del comune di Villanova d'Albenga. Secondo quanto riferito, una donna per cercare di salvare il proprio pappagallo, si è sporta dal balcone cadendo dal secondo piano.

Immediato è stato lanciato l'allarme. Sul posto la Croce Bianca di Albenga, l'automedicale e i carabinieri della Stazione di Villanova d'Albenga.

La donna rimasta sempre cosciente, è stata trasportata in codice rosso (per via della dinamica) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.