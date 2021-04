Segnaletica stradale e traffico mezzi pesanti a Stella: il gruppo misto presenta un'interpellanza in Consiglio comunale

Una mozione da presentare al prossimo Consiglio comunale con al centro le problematiche della segnaletica stradale verticale e il traffico dei mezzi pesanti nel comune di Stella.

I consiglieri del gruppo misto Sergio Cheli e Paolo Bolla con un'interrogazione chiedono al sindaco Marina Lombardi e ai consiglieri delucidazioni sulla criticità che da anni si riscontra nel comune dell'entroterra.

"È ormai noto che la situazione dei mezzi pesanti che si incastrano nei nostri piccoli centri abitati è diventata insostenibile per il paese e per i cittadini. Negli ultimi mesi, la frazione di San Martino subisce la suddetta problematica con ricorrenza di una o due volte a settimana. Cercando di venire a capo delle motivazioni per le quali si crea tale disagio abbiamo riscontrato che gli autisti dei tir sono del tutto incolpevoli" spiegano i consiglieri del gruppo misto.

"La problematica risiede in primo luogo nella segnaletica verticale totalmente assente e in secondo luogo nei navigatori satellitari degli autisti che dal passo del Giovo, scendendo lungo la statale e diretti verso il Porto di Genova, non li conducono verso Albisola Superiore ma verso Varazze, creando così un disagio per l'intera viabilità nella nostra frazione di San Martino - continuano Cheli e Bolla - Pertanto, i mezzi pesanti che tentano di avventurarsi lungo la SP542 sono tutti destinati in prima battuta ad incastrarsi nel centro abitato e, in seconda battuta, dopo circa una sessantina di manovre, quando si può affermare che siano davvero dei bravi autisti, a ritornare sui loro passi sino all'incrocio del Salto con la SS334 del Sassello".

"La stessa problematica, oggi meno frequente ma comunque riscontrata più volte negli ultimi anni, riguarda sempre la SP542 salendo dalla città di Varazze verso il passo del Giovo. La cartellonistica verticale risulta da riprogrammare per quel che concerne sia tutte le Strade Provinciali sia la Strada Statale 334 del Sassello. Noi come amministrazione comunale in carica abbiamo l’onere di dialogare con Provincia, con ANAS e con i Comuni limitrofi per migliorare celermente il servizio di cartellonistica e per inserire stabilmente e nei punti strategici cartelli stradali che segnalino agli autisti dei Tir le strade percorribili per facilitare il transito. Pur sapendo che il Comune ha delle competenze limitate in materia, come l'articolo 37 del codice della strada al punto 1 enuncia, è pur sempre un nostro obbligo garantire una maggiore sicurezza sulle strade che percorrono il territorio di Stella. Per ovviare al problema, oltre alla creazione della apposita cartellonistica come sopra scritto, il Comune dovrebbe interloquire con le ditte che forniscono il servizio satellitare ai GPS dei mezzi pesanti ponendo così un ulteriore tassello per garantire più sicurezza sulle strada del paese" concludono i due consiglieri del gruppo misto.