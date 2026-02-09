Termovalorizzatore, Lambertini replica ad Arboscello: "Vive di slogan, la mia posizione è chiara da tempo"

Il caso termovalorizzatore continua a infiammare il dibattito politico in Val Bormida. Dopo l’attacco del consigliere regionale Dem Roberto Arboscello, è arrivata la risposta del sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini.

“Se Arboscello vive di slogan, è un problema suo, non mio – attacca il primo cittadino –. Se vuole, può rileggere gli articoli degli ultimi mesi: la mia posizione è sempre stata chiara. La questione ambientale resta prioritaria e non ci sono le condizioni per ospitare un impianto del genere”.

Lambertini rivolge poi critiche dirette al consigliere regionale: “Mi chiedo dov’era quando il suo partito ha deciso di chiudere reparti del nostro ospedale. E dov’era quando il suo partito ha lasciato che si creasse questa situazione ambientale e di inquinamento, che impedisce uno sviluppo serio della nostra valle?”.

“Se Arboscello è davvero così attento alla situazione ambientale, avrebbe potuto intervenire. Prima di additare responsabilità altrui, dovrebbe guardare in casa propria”, conclude il sindaco.