Siap vicino a città e province liguri medaglie d'oro per la Resistenza

Come ogni anno, seppur in pandemia e senza manifestazioni pubbliche, il SIAP commemora a Genova e in tutta la Liguria il 25 aprile idealmente al fianco delle istituzioni, il mondo sociale ed i gonfaloni della Città e delle Province insignite con orgoglio con la medaglia d’oro per la guerra di liberazione: le città di Genova e Savona e le province di Imperia e La Spezia.

“Se esiste una Polizia democratica che difende le istituzioni democratiche, lo dobbiamo anche a chi ha lottato per riconquistare la democrazia e la libertà. Senza memoria non c’è futuro" afferma il rappresentante Roberto Traverso.