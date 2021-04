Quiliano, si cappottano con l'auto: in quattro in codice giallo

Momenti di paura nelle alture di Quiliano intorno alle 19 quando, in via Becchi, quando un'auto con a bordo quattro giovani si è capottata per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi mobilitando i Vigili del fuoco, per riportare sulle proprie ruote il mezzo, e i volontari della Croce Rossa di Vado e di Savona.

A quanto riportato, però, gli occupanti del veicolo sarebbero usciti in autonomia dall'abitacolo. Tuttavia dopo aver valutato le loro condizioni, il medico presente ha optato per disporne il ricovero in codice giallo al San Paolo di Savona.