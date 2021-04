"Un bonus bebè dal Comune di Finale". La proposta de "Le Persone al Centro"

Era uno dei punti programmatici della campagna elettorale impostata dal gruppo "Le Persone al Centro" a Finale, ora con una mozione i tempi per l'istituzione di un "bonus bebè" potrebbero essere maturi.

A rilanciare l'idea, applicabile anche ai casi di adozione, una mozione presentata dal gruppo capitanato da Camilla Fasciolo per il Consiglio Comunale prossimo: "Nel corso degli ultimi anni, il saldo naturale cittadino ha registrato un grave decremento, facendo registrare un saldo in costante negatività. Questo testimonia un progressivo invecchiamento della popolazione, ma anche una scarsa appetibilità della cittadina per stanziarvi i propri interessi".

Tra i requisiti, nelle idee dei proponenti, troverebbero spazio precise peculiarità per favorire una crescita non solo delle nascite: "Si potrebbe pensare alla residenza dei richiedenti nel Comune di Finale da un tempo minimo, nonché prevederlo per un ammontare da massimo da suddividere in tre annualità: in ogni caso sulla stesura del testo siamo aperti, come gruppo consiliare, alla collaborazione con tutte le altre forze dell'assemblea" afferma la capogruppo Fasciolo.

Questa norma proposta dalla minoranza finalese andrebbe ad affiancarsi al cosiddetto "Assegno Unico" che sarà introdotto a partire del mese di luglio prossimo assorbendo i benefici già esistenti a livello nazionali (ANF, bonus bebè, detrazioni, assegni famigliari).

Il bando, per come proposto nelle idee de "Le Persone al Centro", avrebbe validità nelle annualità 2021, 2022 e 2023.