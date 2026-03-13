Cambio al vertice di Anci Liguria, Olivieri: "Le mie più sincere congratulazioni ad Annalisa Cevasco per il prestigioso incarico ricevuto"

La Provincia di Savona esprime le proprie congratulazioni ad Annalisa Cevasco per l’importante incarico assunto all’interno di ANCI Liguria, rivolgendo al tempo stesso un sentito ringraziamento a Pierluigi Vinai per il lungo e prezioso lavoro svolto al servizio degli Enti Locali liguri.

"Nel mio ruolo di amministratore – dichiara il Presidente Olivieri – e grazie alla possibilità avuta nel tempo di collaborare con il fondamentale mondo degli Enti Locali e con gli organismi di Anci Liguria, desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ad Annalisa Cevasco per il prestigioso incarico ricevuto".

Il Presidente non ha inoltre mancato di esprimere un ringraziamento personale, istituzionale e amministrativo a Pierluigi Vinai per il grande impegno profuso negli anni alla guida della struttura ligure dell’ANCI.

"Le occasioni di lavoro comune, di confronto e di approfondimento – prosegue – sono state davvero numerose: anni di impegno condiviso, non sempre semplici, ma sempre orientati a rafforzare il ruolo e la capacità operativa degli enti locali. A Pierluigi Vinai va quindi un sincero ringraziamento per l’attività svolta e per la competenza e la disponibilità dimostrate in questo lungo percorso".

Un augurio, infine, per il nuovo incarico, che lo vedrà impegnato in un ruolo differente ma sempre imperniato su molte delle fondamentali tematiche che da anni segue con attenzione.

"Sono certo – conclude il Presidente – che la collaborazione tra le istituzioni del territorio e Anci Liguria continuerà a rappresentare un punto di riferimento importante per i Comuni e per l’intero sistema amministrativo locale".