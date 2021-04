Il sottosegretario all'Interno Sibilia smentisce Gelmini: "Coprifuoco scatta alle 22"

"Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni", queste le dichiarazioni rese sulle colonne de Il Messaggero dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini, ma ora è arrivata la smentita del sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.

Per Sibilia le parole della ministra azzurra rappresentano solo una sua opinione personale inopportunamente diffusa, con il rischio che i cittadini possano prenderla in parola e incorrere poi in sanzioni. Di fatto le disposizioni in materia di coprifuoco, ribadite ancora da una circolare del Ministero dell'Interno datata 24 aprile 2021, stabiliscono che i cittadini alle 22.00 devono trovarsi all'interno delle proprie abitazioni.

"In Italia l'unica voce credibile e autorità competente in questo senso è quella del ministro dell'Interno - spiega il sottosegretario -. Evitiamo pertanto interpretazioni personali che possano ingenerare confusione tra i cittadini e mettere in difficoltà le forze dell'ordine, il coprifuoco al momento è alle 22".