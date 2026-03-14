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Eventi | 14 marzo 2026, 12:14

"Ci piace se ti muovi", prende il via il primo incontro della scuola politica di Possibile, Rifondazione Comunista e la federazione giovanile

Dal titolo "Il movimento femminista" vedrà intervenire alle 17.00 nella Società Generale Aps di via San Lorenzo Angelica Lubrano dell'UDI di Savona

&quot;Ci piace se ti muovi&quot;, prende il via il primo incontro della scuola politica di Possibile, Rifondazione Comunista e la federazione giovanile

Scatterà questo pomeriggio, sabato 14 marzo alle 17.00 nella Società Generale Aps di via San Lorenzo il primo incontro della scuola di politica "Ci piace se ti muovi" organizzato da Possibile, Rifondazione Comunista e la federazione giovanile di Rifondazione Comunista.

Dal titolo "Il movimento femminista" vedrà intervenire Angelica Lubrano dell'UDI di Savona.

Sabato 11 aprile alle 17.00 spazio all'incontro "I movimenti di Resistenza" con Massimiliano Curti, GC Savona e Carla Gagliardini, Verso il Kurdistan. 

Sabato 23 maggio alle 17.00 Cristiano Ghiglia, Fiom Cgil Savona interverrà sul tema "Il movimento operaio verso il Futuro". 

Sabato 20 giugno Francesca Druetti, segretaria nazionale Possibile e Marco Sferini, Partito della Rifondazione Comunista Savona si concentreranno su "Il movimento Queer".

Comunicato Stampa

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