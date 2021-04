Savona, realizzazione dell'area "31 metri" sub intensiva al San Paolo: il Covid rinvia l'inizio dei lavori

Stop, per il momento all'assegnazione dei lavori di potenziamento dell'area medica dell'ospedale San Paolo con la realizzazione di un'area sub intensiva, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria.

La zona che verrà realizzata nel padiglione Monoblocco del nosocomio savonese, al quinto piano lato Savona all'interno dell'area denominata "31 metri", sarà attrezzata con sei posti letto di terapia semi intensiva convertibili in intensiva respiratoria come previsto dalle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Coronavirus.

1 milione e 153mila euro sono stati stanziati tramite il piano di potenziamento della rete ospedaliera della Regione Liguria, di cui 540mila per la spesa di lavori edili e di impiantistica e il resto per l'acquisto di arredi e attrezzature elettromedicali per la terapia sub intensiva.

Attualmente l'area dove verranno effettuati i lavori è utilizzata, vista la riorganizzazione sanitaria, per curare i pazienti colpiti dal virus, quindi al momento da parte dell'azienda sanitaria non è possibile fissare una data per avviare i lavori, decidendo così di rimandare il cronogramma a tempi decisamente migliori.