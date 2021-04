Funivie, l'Ad Cervetti: "Ministero silente, questa situazione non può andare avanti ancora per molto"

Dopo le preoccupazioni esternate dai sindacati nella giornata di ieri (LEGGI ARTICOLO), l'azienda precisa: "Funivie SpA - che non ha ricavi da novembre 2019 - dopo aver risolto la convenzione ministeriale a gennaio 2020, ha mantenuto in vita il sistema con manutenzioni e stipendi ma ad oggi non ha ricevuto riscontri nonostante numerosi solleciti ed interlocuzioni" commenta in una nota l'amministratore delegato del gruppo Paolo Cervetti.

"Lo scorso 9 aprile i soci hanno dovuto prendere atto dell'erosione di oltre 1/3 del capitale, sospendendo comunque ogni decisione al riguardo per dare ancora tempo agli enti coinvolti".

"Condividiamo la preoccupazione dei sindacati. Il Ministero è silente nonostante tutti gli inviti e purtroppo è una situazione che non può andare avanti ancora per molto" conclude l'ad Paolo Cervetti.